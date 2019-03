"Wir sind uns bewusst, dass die Rahmenbedingungen in der 3. Liga herausfordernd sind. Es gibt aber zahlreiche Beispiele, die aufzeigen, dass - sofern die Rahmenbedingungen des Klubs halbwegs zur 3. Liga passen - positive Ergebnisse erzielt werden können", erklärt ein DFB-Sprecher, bleibt im Konjunktiv und mahnt: "Zur Realität gehört aber auch, dass sich einige Klubs am 'gegenseitigen Wettrüsten' in den Spielerkader beteiligen und damit hausgemachte Risiken eingehen."