Durch Unfall fliegt Betrug auf

Während der Unfallaufnahme erfuhren die Polizisten, dass der BMW-Fahrer offenbar Opfer eines geschickt eingefädelten Anlagebetrugs ist. Dabei geht es um hohe Investitionen in Gold, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Über Monate hinweg soll der Oberpfälzer bei mehreren Treffen an verschiedenen Orten Summen von mehreren Zehntausend Euro an einen 23-Jährigen aus Sauerlach übergeben haben. Insgesamt soll es sich um einen Betrag von mehr als 100.000 Euro handeln. In der Nacht auf Sonntag trafen sich der Oberpfälzer und der Sauerlacher erneut. Doch diesmal hatte der BMW-Fahrer kein Geld dabei. Es kam zum Streit und in der Folge offenbar zum Unfall.