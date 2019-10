Willsch erhält Einsatzgarantie

Der Höhepunkt, wenngleich nicht auf den ersten Blick ersichtlich, zuletzt beim 1:2 in Würzburg: Dort hatte Willsch den Treffer von Sascha Mölders vorbereitet – und hätte glatt zwei Assists sammeln können, hätten Sechzigs Stürmer den Ball über die Linie gebracht. Grund genug, um von seinem Chefcoach ein Lob zu erhalten – und eine Einsatzgarantie im Toto-Pokal gegen die SpVgg Unterhaching am Freitag (19.30 Uhr, Sport1 und im AZ-Liveticker). "Er war mit der stabilste Spieler in den letzten Wochen, nicht nur gegen Würzburg. Er hat es in den letzten drei, vier Spielen sehr gut gemacht", erklärte Bierofka und stellte dem Ex-Hachinger trotz Pauls Genesung weitere Einsätze in Aussicht. Das Prinzip ist klar: Leistungsträger bleiben in der Startelf.