"Claudio ist ein ganz großes Thema bei uns, was die Rolle als Botschafter betrifft", sagte Bayerns "Botschafter-Kapitän" Giovane Elber der "Bild". "Ich hatte mit ihm dazu schon ein Gespräch, habe ihm erklärt, was wir so machen. Er meinte, das hört sich alles für ihn gut an."