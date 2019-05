Der Vorstandsboss bezeichnete den ehemaligen Mittelfeld-Strategen zuletzt als seine Traumlösung für den Trainerposten beim Rekordmeister, ruderte nun aber zurück. "Ich habe vor kurzem den Namen Xabi Alonso erwähnt. Das ist ja kein Cheftrainer für die nächsten Jahre, der ist jetzt in der Ausbildung", stellte der 63-Jährige bei einem Termin von Bayern-Ausstatter Hugo Boss klar. Freilich sei Alonso ein "grandioser Spieler" gewesen, so Rummenigge weiter, "aber das ist ja keine Personalie, die für uns jetzt als Cheftrainer erstmal in Frage kommt."