Es bleibt kaum Geld übrig Nirgends sind Studentenwohnungen teurer als in München

Mit 600 Euro im Mittel bezahlen Studenten in München deutschlandweit am meisten, gefolgt von Frankfurt am Main mit 488 Euro monatlich. "Es muss mehr gebaut werden, allerdings wachsen die Großstädte sehr stark", sagte Studienleiter Michael Voigtländer. "Neubauten können den Preisanstieg daher dämpfen, aber nicht stoppen."