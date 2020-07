Schon in der Theorie sind die 4,5 Sekunden für den Sprint bis 100 km/h in Verbindung mit dem Sport Chrono-Paket eindrucksvoll. Die Spitze von 270 km/h auch. Doch was der Antrieb in der Realität mit den mehr als zwei Tonnen "Lebendgewicht" des Cayenne GTS anstellt, ist ein ganz eigenes Erlebnis.