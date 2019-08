Am 2. September feiert Günther Jauch das 20. Jubiläum von "Wer wird Millionär?" – mit einer dreistündigen Geburtstagssendung. Selbst nach zwei Jahrzehnten denkt der 63-Jährige nicht ans Aufhören. "Die Sendung macht mir nach wie vor großen Spaß, was natürlich daran liegt, dass jeder Kandidat anders ist. Die Vielfalt der Menschen ist unbegrenzt. Deswegen kann es einem hier nicht langweilig werden", sagt Jauch in der "Hörzu".