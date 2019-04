Früher gaben die Zarrellas in einer TV-Doku bereitwillig Einblick in ihr Leben. Ein Kamerateam begleitete 2008 Jana Inas erste Schwangerschaft bis zur Geburt von Sohn Gabriel. Auch erste Babyfotos wurden in den Medien gezeigt. Beim zweiten Kind, der 2013 geborenen Tochter, entschlossen sich die TV-Stars dann für einen radikalen Einschnitt. Man wolle zukünftig viel bedachter mit der Privatsphäre umgehen und die Kinder nicht in der Öffentlichkeit zeigen.