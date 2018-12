Erstes Interview von Carole Middleton Kates Mutter verrät: George und Charlotte haben eigene Weihnachtsbäume

Carole Middleton und ihr Mann sind mit dem Verkauf von Partyzubehör zu Millionären geworden. Die Firma gründete das Ehepaar 1987, in diesem Jahr brachte Carole auch Sohn James (31) zur Welt. Kate und Pippa arbeiteten früh im Familienunternehmen mit, und auch heute noch schätzt ihre Mutter "ihre Meinung und Ideen", wie sie sagt. Die 63-Jährige plane auch noch lange nicht in Rente zu gehen: "Ich würde es lieben, zu reisen, aber dann vermisse ich die Enkelkinder", erklärt sie. Zudem habe sie noch so viele Ideen, die sie umsetzen wolle. An erster Stelle komme für sie allerdings immer die Familie, wie sie in dem Interview mit dem "Telegraph" ebenfalls klarstellte.