Immerhin die Kommandos bilden einen Mehrwert

Im Spiel hört man die Kommandos der Spieler. "Gut so, Boys!", lobt Abwehrchef David Alaba seine französisch-deutsch-österreichisch-kanadische Viererkette. "Auf geht’s! Zustellen!", ermahnt Torhüter Manuel Neuer die Vorderleute. Ein Mehrwert, dieser Einblick in die Absprachen. Wenn man den Blick über die leeren Sitzschalen schweifen und dabei große Arena-Abende voller Emotionen vor dem geistigen Auge hat, reißt einen das Klatschen und Anfeuern der Betreuer und Ersatzspieler zurück in die Realität. Donnert der Ball an Latte oder Pfosten, meint man, der Tisch unter dem Laptop kracht zusammen. Auch der traditionelle Tor-Jingle wird gespielt. Bisschen Alltag, wenigstens.

Man stelle sich vor, einen richtig guten Film anzuschauen - mit nur wenigen Leuten im riesigen Kinosaal. Das Spektakel stimmt, aber das Popcorn fehlt, das Rascheln, Schluchzen und Tuscheln der anderen, die Atmosphäre. Pandemien kennen keinen Glamour. Geisterspiele laufen unprätentiös ab, nüchtern, steril. Aber genau das ist das Überlebens-Konzept der Liga für den Spielbetrieb Marke Notstromaggregat. Alles muss, nichts kann.