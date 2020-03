Erster offizieller Besuch Prinz William und Herzogin Kate in Irland: Das Programm der Royals

In Galway, wo in diesem Jahr vielfältige kulturelle Events stattfinden, werden die Royals zudem "einen Geschmack von der modernen und traditionellen irischen Kultur" bekommen, zu der auch die Biersorte Guinness zählt. Wie die "Daily Mail" berichtet, lernen der Prinz und seine Frau in den kommenden drei Tagen, wie man das irische Bier braut - allerdings nicht in Galway, sondern in der Hauptstadt Dublin, wo die Brauerei Guinness ihren Sitz hat.