Tallig wechselt ablösefrei

Der 20-Jährige kommt ablösefrei von den Sachsen, für die er in der vergangenen Saison sechs Tore erzielte und zwei weitere Treffer vorbereitete. Bereits am Mittwoch verabschiedete sich der Mittelfeldspieler auf seinem Instagram-Kanal offiziell von den Chemnitzer Fans. Tallig kommt aus der eigenen Jugend des CFC und spielte insgesamt elf Jahre lang dort. Folgt nun der nächste Schritt in München.