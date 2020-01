"Der Betroffene stammt aus dem Landkreis Starnberg", sagte der Sprecher des Ministeriums der AZ. Der Erkrankte liegt derzeit im Münchner Klinikum Schwabing, wie das Gesundheitsministerium in einer am Dienstagmorgen anberaumten Pressekonferenz in München bestätigte. Bei dem mit dem neuen Coronavirus infizierten Mann in Bayern handelt es sich um einen 33-Jährigen aus dem Landkreis Landsberg, der in Starnberg arbeitet. "Es geht ihm recht gut, gestern Vormittag hat er noch gearbeitet", sagte der Präsident des Bayerischen Landesamts für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit, Andreas Zapf, am Dienstag in München.