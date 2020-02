Ihr Schauspiel-Debüt feierte Lilly Becker (43) ausgerechnet in Bayern. Die Niederländerin drehte am Mittwoch im Studio in Dachau für die Familienserie "Dahoam is Dahoam". Lilly im BR-Interview: "Ich kann mir auf jeden Fall vorstellen, ab jetzt öfter als Schauspielerin zu arbeiten." Und weiter: "Der Dreh war total entspannt. Alle waren sehr geduldig mit mir und es hat großen Spaß gemacht!" Probleme gab's allerdings mit der bayrischen Sprache: "Ich muss mir alles dreimal anhören, bevor ich es verstehe! Aber wenn ich mich richtig konzentriere, geht es schon."