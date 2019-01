Wie Lidl Deutschland auf AZ-Nachfrage mitteilt, ist in Sendling auf dem Gelände des Marktes an der Tübinger Straße einen Neubau geplant. Die bestehende Filiale wird abgerissen und mit 10.000 Quadratmetern Wohnfläche über dem Laden neu aufgebaut. Der Laden soll eine Verkaufsfläche von 1.700 Quadratmetern und etwa 110 Parkplätze haben. Eine Bauvoranfrage sei bei der Stadt eingereicht, so Marek Franz, der Leiter des Lidl-Immobilienbüros München.