Erste Saison beim FC Bayern Bleibt Niko Kovac titellos? Parallele zu Jupp Heynckes macht Hoffnung

Dank Heynckes' feiner Menschenführung fehlte selbst in der Champions League am Ende nur ein Tor, um in den Duellen mit Real Madrid (1:2/2:2) das Finale zu erreichen. Dies gelang im DFB-Pokal durch ein furioses 6:2 in Leverkusen.

Kovac kam als Gewinner

Das Endspiel gegen Eintracht Frankfurt mit Kovac, dem designierten Bayern-Coach, sollte Heynckes letzter Triumph werden. Weil man sich vom Schock des K.o. gegen Real nicht berappeln konnte, vergeigten seine Jungs ihrem Jupp den Abschied nach 53 Jahren Profifußball – 1:3, ausgekontert und überrumpelt vom Kovac-Fußball.

In München redete man sich die Pokalpleite schön. So komme Kovac als Sieger an die Isar, mit "einer Kerbe im Colt", wie er bei seiner Präsentation Anfang Juli selbst sagte. (Lesen Sie auch: Niko Kovac kündigt Dortmund "erbitterten Kampf" an)

Der gute Start hielt nicht an

Der Respekt der Kabine war ihm sicher – anfangs. Kovac ließ die Stars schwitzen, setzte auf Trainingsfleiß und Disziplin. Die Bosse feierten ihre Entscheidung pro Kovac, den gemeinsamen Nenner, nachdem Uli Hoeneß seinen Kumpel Jupp vergeblich zum Bleiben gedrängt hatte. Karl-Heinz Rummenigges Favorit Thomas Tuchel sprang von der Warmhalteplatte und unterschrieb bei Paris Saint-Germain.

Mit Kovac gelangen – auch ohne millionenschwere Neuzugänge – vom Start weg sieben Siege. Er ließ rotieren, um alle Stars mit Einsatzzeiten zu beglücken, alles im rosaroten Bereich. Ende September gärte es im Kader, unzufriedene Stars mutierten zu Maulwürfen, die Interna an die Öffentlichkeit brachten. Die Balance der Mannschaft geriet außer Kontrolle, die Fliehkräfte hätten Kovac beinahe aus der Bahn geworfen.

Heynckes blieb im ersten Jahr titellos

Der Trainer auf Abruf, zwischenzeitlich von Hoeneß für nur ein Spiel im Amt bestätigt, berief sich auf Heynckes' Kniffe. Er schaffte die Rotation ab, setzte auf mehr Stabilität im Spielaufbau, installierte eine Doppelsechs vor der Abwehr. Plötzlich juppte es wieder. 2019 wird sich zeigen, ob Kovac genügend Rückhalt besitzt, um seine erste Saison zu überstehen. (Lesen Sie dazu: Hinrunden-Zeugnis der Bayern-Defensive)

Apropos Geduld: Heynckes kam 1987 als Nachfolger des großen Udo Lattek nach München, blieb im Debütjahr titellos. Er baute die Mannschaft um, wurde mit frischem Personal 1989 Meister. Für Sommer 2019 haben die Bosse eine Transferoffensive angekündigt – darf Kovac davon profitieren?

