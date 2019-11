Grundsätzlich sei das Ziel, "eine sorgenfreie Saison zu spielen", sagte der ehemalige Bundesliga-Trainer bei seiner Vorstellung. Dennoch blickt der 48-Jährige trotz der prekären Lage optimistisch in die Zukunft. "Vielleicht ist dieses Jahr ja sogar was möglich. Wenn wir die nächsten fünf Spiele gewinnen, gehen wir als Dritter in die Winterpause".