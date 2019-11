Erste Kritikerstimmen "The Crown": Olivia Colman erntet Lob für ihre Queen-Darstellung

Fans von "The Crown" werden von der neuen Staffel offenbar alles andere als enttäuscht sein, wie erste Rezensionen zeigen. Die Netflix-Serie wagt in Staffel drei einen großen Zeitsprung und steigt mit Oscar-Preisträgerin Olivia Colman (45, "The Favourite") als Queen Elizabeth II. im Jahr 1977 in die Geschichte ein. Dabei sorgt vor allem die neue Hauptdarstellerin für Begeisterung unter britischen Kritikern.