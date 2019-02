Mercedes CLA: Bedienung über Sprache und Gesten

Natürlich bekommt der CLA auch die moderne Sprachsteuerung MBUX, die bereits von der A-Klasse bekannt ist. Allerdings in einer verbesserten Version. Nach dem Befehl "Hey Mercedes" soll das System nun deutlich komplexere Fragen beantworten können, sich nicht mehr von durcheinander sprechenden Personen irritieren lassen und stets dazulernen – etwa wie die von zu Hause bekannten Sprachassistenten Google Home oder Amazon Alexa. Zunächst nur auf dem amerikanischen Markt sollen auch Fragen des Allgemeinwissens ("Was ist drei mal neun", "wie groß ist Florida") im Repertoire der Technik sein. Zusätzlich wird eine Gestensteuerung- und erkennung Einzug halten. Greift der Fahrer etwa bei Dunkelheit mit der Hand in Richtung Nebensitz, wird dieser automatisch beleuchtet. Das System soll auch erkennen, wer den Bildschirm gerade bedient und so zum Beispiel die Massagefunktion entweder für den linken oder den rechten Vordersitz aktivieren. Ob die neuen Funktionen die Bedienung erleichtern oder für Verwirrung sorgen, bleibt abzuwarten.