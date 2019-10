18.54 Uhr: Eine interesante Personalie bei den Würzburgern: Trainer Schiele tauscht seinen Torhüter aus. Der 19-jährige Müller feiert heute sein Drittliga-Debüt. Stammtorhüter Verstappen muss auf die Bank.

18.50 Uhr: Vor der Partie äußerte sich Bierofka bei "Magenta Sport". Für den Löwen-Coach ist das Duell gegen die Kickers "ein Spiel auf Augenhöhe".

18.43 Uhr: Die Löwen sind heiß auf das Spiel. Das Aufwärmprogramm ist in vollem Gange. In gut einer Viertelstunde geht es los in Würzburg.

18.36 Uhr: Schaffen die Giesinger heute den zweiten Auswärts-Dreier der Saison zu feiern? Lediglich in Chemnitz gewannen die Sechzger Ende August mit 1:0. In den restlichen Partien in der Fremde hagelte es nur Niederlagen.

18.28 Uhr: In Würzburg treten die Sechzger heute in ihren dunkelblauen Trikots an, die grünen Jerseys brachten in letzter Zeit eher weniger Glück.

18.17 Uhr: Zur Ausgangslage: Die Löwen belegen mit 14 Punkten derzeit Platz 13. Mit zwei Punkten weniger auf dem Konto, ist Würzburg aktuell 16.!

18.09 Uhr: Und die Aufstellung der Löwen ist da! Bierofka bringt Berzel, Erdmann ist vorerst nur auf der Bank. Auch Steinhart muss sich mit der Reservistenrolle begnügen. Der Coach der Sechzger setzt somit auf die Lautern-Bezwinger.

18.06 Uhr: Hallo und herzlich Willkommen zum AZ-Liveticker! Im bayerischen Derby müssen die Löwen heute bei den Würzburger Kickers ran - wir berichten live!

Flutlicht-Duell: 1860 bei den Würzburger Kickers

Bayerisches Duell am Montagabend! Das Gastspiel des TSV 1860 bei den Würzburger Kickers schließt den 11. Spieltag der dritten Liga vor der kommenden Länderspielpause ab. Die Gastgeber stehen derzeit auf dem 16. Tabellenplatz, während die Löwen durch Siege der Konkurrenz vorerst auf den 13. Rang abgerutscht sind.

Mit einem Sieg könnten die Sechzger allerdings nachziehen und einen komfortablen Vorsprung von sechs Punkten auf den ersten Abstiegsplatz herstellen, den momentan Sonnenhof Großaspach belegt.

1860 in Würzburg: Auf wen setzt Trainer Bierofka?

TSV-Coach Daniel Bierofka deutete an, dass sich personell bei den Löwen wenig ändern dürfte im Vergleich zur Elf beim 3:1-Heimsieg gegen den 1.FC Kaiserslautern. Bierofka kann in Würzburg erstmals auf die beiden wiedergenesenen Herbert Paul und Stefan Lex zurückgreifen, auf Paul verzichtet er am Montag jedoch.

Linksverteidiger Phillipp Steinhart kehrt nach seiner abgesessenen Sperre wieder zurück ins Team und könnte den Sechzgern dabei helfen, die schwache Auswärtsbilanz der aktuellen Saison zu verbessern. Von fünf Partien in der Ferne konnte der TSV lediglich eine gewinnen - die übrigen vier wurden alle verloren.

Das bayerische Duell zwischen den Würzburger Kickers und dem TSV 1860 gibt's hier ab 19 Uhr im AZ-Liveticker!

Lesen Sie hier: TSV 1860 - Bekiroglu über Bierofka - "Der fragt jeden Tag, wie's mir geht"