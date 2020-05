Nur Bruder Tobi hält sein Leben aus der Öffentlichkeit heraus. In seltenen Ausnahmen postet die Katze private Schnappschüsse mit ihrem Bruder.

Daniela Katzenberger: Verhältnis zu ihrem leiblichen Vater ist schwierig

Peter Klein, Danielas Stiefvater, wird von der 33-Jährigen liebevoll "Papa Peter" genannt. Aber was ist mit ihrem leiblichen Vater Jürgen Katzenberger? Zu ihm hat sie ein schwieriges Verhältnis. 2011 sagte sie gegenüber der AZ: "Mein leiblicher Vater und meine Oma melden sich jetzt plötzlich nach einer Ewigkeit, nur weil ich im Fernsehen bin. Auf so was, sorry, scheiß ich."

Danielas Buch "Sei schlau, stell dich dumm" zufolge soll Iris Klein von dem 56-Jährigen nicht gut behandelt worden sein und floh vor ihm sogar ins Frauenhaus.

Daniela Katzenberger scheut sich nicht, sich auch ungeschminkt zu zeigen (Fotos: Instagram/danielakatzenberger).

Ungeschminkt und ohne Extensions: So sieht man Daniela Katzenberger selten

Mit ihrem Image als Kult-Blondine spielt die "Katze" gerne und zeigt sich ihren Fans dabei auch immer wieder ungeschminkt und ohne künstliche Haarverlängerung.

Ihre Fans sind von der Natürlichkeit der sonst so eitlen Promi-Dame begeistert und kommentieren: "Ich liebe deinen Humor" und "So sieht die Realität aus und du stehst dazu". Manch einer witzelt sogar: "Irgendwann kommen noch die Zähne dazu!"

Auch die künstlichen Haarverlängerungen legt die "Katze" hin und wieder ab (Fotos: Instagram/danielakatzenberger).

Warum gab es Streit mit Schwester Jenny Frankhauser?

Eigentlich standen sich Daniela Katzenberger und ihre Halbschwester Jenny Frankhauser immer sehr nah. Nachdem der Vater der Dschungelkönigin 2018 überraschend verstorben war, kam es zum Bruch der Schwestern. Die "Katze" hatte offenbar gegen den Willen von Jenny den Verlust öffentlich gemacht. Knapp zwei Jahre lang herrschte zwischen ihnen Funkstille.

Mittlerweile verstehen sich die einstigen Streithähne allerdings wieder gut. In ihrer Doku-Soap hatte Daniela den Entschluss gefasst, sich wieder mit ihrer Schwester zu versöhnen. In Begleitung eines Kamerateams besuchte die "Katze" Halbschwester Jenny und die beiden sprachen sich aus. Seitdem sind sie wieder ein Herz und eine Seele.

Daniela Katzenberger: Bald wieder schwanger?

2016, ein Jahr nachdem Daniela Katzenberger mit Lucas Cordalis zusammengekommen ist, wurde ihre gemeinsame Tochter Sophia geboren. Seitdem ist die "Katze" eine Vollblutmama. 2016 folgte die Hochzeit. Aber wird Sophia ein Einzelkind bleiben? Nein, denn Daniela und Lucas wünschen sich ein weiteres Baby.

Bisher hat es allerdings noch nicht geklappt. Allerdings nimmt die Katze die Sache etwas locker, wie sie im Interview mit SpotOnNews 2019 erzählte: "Natürlich haben wir die Babyplanung noch nicht verworfen. Aber wir machen uns da keinen Stress oder genauere Pläne. Wir lassen alles auf uns zukommen."