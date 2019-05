Auer Weber sprechen von einer „Irreführung“ durch die städtische Gasteig GmbH und von einer "lediglich formalen und verfahrenskosmetischen Wiederholung" des Vergabeverfahrens. Der Wettbewerb sei von Anfang an nicht professionell geführt worden. Eine weitere Nachprüfung würde "das endgültige Aus für das Projekt" bedeuten, so Auer Weber. Das sei jedoch nicht ihr Ziel. Man sollte allerdings nicht vergessen, dass das Büro mit der Generalsanierung des Stadtmuseums beauftragt wurde und an einem größeren Streit mit der Stadt München kaum interessiert sein kann.