Allerdings gab es in der Saison 08/09 Überlegungen, Müller nach Hoffenheim zu verkaufen. "Der damalige Bayern-Trainer Jürgen Klinsmann war einverstanden, er sagte, für mich sei in der Mannschaft sowieso kein Platz", erinnerte sich Müller einst in seiner "Kicker"-Kolumne.