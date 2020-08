Freilassing - Der 52-Jährige habe Geldstrafen wegen Trunkenheit im Verkehr und Hausfriedensbruchs nicht gezahlt, teilte die Polizei am Freitag mit. Ins Gefängnis gekommen sei er aber nicht: Die angefallenen 950 Euro konnte er am Donnerstag bei der Kontrolle in Freilassing (Landkreis Berchtesgadener Land) bezahlen.