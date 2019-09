Laut Umfrage: Kovac ist der Heißeste

Zurück zum Ernst des Lebens, zu den Ergebnissen: Niko Kovac (47) hat gewonnen, eindeutig. Mit 15,04 Prozent verwies der Kroate den neuen Coach von RB Leipzig, Julian Nagelsmann (4,48 Prozent) auf Rang zwei. Dritter wurde übrigens Gladbachs Marco Rose (2,3 Prozent), aber das tut nichts zur Sache. Am Samstag, beim Topspiel zwischen Herausforderer RB Leipzig und dem FC Bayern treffen also die Schönsten des Laufstegs an der Seitenlinie aufeinander. Ein heißes Duell. "Ich muss Niko mal fragen, was er anders macht als ich", sagte Nagelsmann (32) kürzlich mit einem Schmunzeln, "ich kämpfe noch um den ersten Platz. Vielleicht brauche ich noch ein wenig Reife, das soll ja auch sexy sein. Ich brauche noch zehn Jahre, dann gewinne ich die Wahl."