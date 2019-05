Im Zweiten Weltkrieg wurden das Stammhaus und der Firmensitz in Dresden komplett zerstört. Fritz Kreutzkamm – der Vater von Elisabeth Kreutzkamm – baute in den 50er Jahren sein Unternehmen in München wieder auf. Seit 1954 hat Kreutzkamm seinen Firmensitz in München und betreibt vier Cafés: eines in der Altstadt in der Maffeistraße, eines im Kreuzviertel in der Pacellistraße, ein Café direkt am Tegernsee und in der Dresdner Altstadt.