Eröffnung des Pferderennens Mit Punkten und Schleife: Herzogin Kate bringt Ascot zum Strahlen

Herzogin Kate (37) absolviert zurzeit einen Auftritt nach dem nächsten. Dabei glänzt sie stets in den modischsten Roben. Zeigte sie sich am gestrigen Montag noch in einem weißen Kleid von Catherine Walker, schlüpfte sie für die Eröffnung der Ascot-Pferderennen in deutlich farbenfrohere Garderobe. An der Seite von Ehemann Prinz William (36) erschien sie in einem puderblauen Design des libanesischen Labels Elie Saab (54) - eine Premiere.