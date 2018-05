Im Anschluss feierte dann der Film "Everybody knows" seine Premiere. Der iranische Regisseur Asghar Farhadi drehte dafür zum ersten Mal auf Spanisch – und mit den beiden Stars Penélope Cruz und Javier Bardem. Gemeinsam ließ sich das Team auf dem roten Teppich vor dem Festivalpalast feiern. Der Psychothriller "Everybody knows" ist der erste von 21 Beiträgen, die im Wettbewerb zu sehen sind.