FC Bayern: Kovac hadert mit dem Defensivverhalten

Auch am Tag danach haderte Niko Kovac mit dem Abwehrverhalten seiner Mannschaft. "Verteidigen ist einfaches Handwerk, aber man muss es wollen", sagte der Kroate auf der Spieltags-Pressekonferenz am Donnerstag und sieht den Grund für die Nachlässigkeiten in der Einstellung seiner Mannschaft: "Wir müssen wieder dorthin kommen, dass wir wieder gut verteidigen. Als einzelner, als Gruppe und letztendlich auch als Mannschaft. Es ist alles Einstellungssache." Eben jene Einstellung ließ das Team in der laufenden Saison zu häufig vermissen.