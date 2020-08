Nur 48 Stunden später kam es an dem See in Ludwigsfeld erneut zu einem Sexualdelikt – wieder am Abend. Dieses Mal befriedigte sich offenbar derselbe Mann vor zwei Frauen (26 und 29 Jahre alt). Die Münchnerinnen zeigten die Tat zwei Tage später bei der Polizei in Moosach an. Sie konnten den Mann genau beschreiben.