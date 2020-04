Was sich am 26. Juli 2017 etwa 70 Kilometer nordöstlich von Malis Hauptstadt in einer Flughöhe von 550 Metern abspielte, unabhängig von möglichen Verantwortlichkeiten, geht aus einem Bericht des Verteidigungsministeriums hervor. Danach habe sich der Autopilot der Maschine unerwartet abgeschaltet.

Der Hubschrauber sei in der Folge innerhalb von Sekunden in einen unkontrollierten steilen Sturzflug gekippt, mit über 300 Stundenkilometern auf den Boden geschlagen und ausgebrannt.

An der Einschätzung, dass die unsachgemäßen Wartungsarbeiten der Airbus-Techniker mehr als ein Jahr zuvor der eindeutige Grund für den Crash sind, hält die Bundeswehr in ihrem Untersuchungsbericht fest – trotz eingeräumter eigener Fehler.

Auch die Bundeswehr-Techniker, die die Helikopter nach der Lieferung untersuchen mussten, seien für die Aufgabe nicht ausreichend ausgebildet gewesen, heißt es im Untersuchungsbericht. Unter diesen Voraussetzungen seien auch die Papiere des später verunglückten Hubschraubers geprüft worden. Dies sei zwar in korrekter Form geschehen, doch sei die Technik der Rotoreinstellung, die Airbus eingesetzt habe, nicht bekannt gewesen. Außerdem sei eine erste Meldung über Flugauffälligkeiten der Unglücksmaschine nicht ernst genommen worden. Dieser hauseigene Mangel, so die Experten der Bundeswehr in ihrem Bericht, sei aber nicht für den Absturz verantwortlich.

Zwei Monate später darf der "Tiger" wieder fliegen

Wegen der unklaren Absturzursache, bei der zunächst auch ein grundsätzlicher Systemfehler bei der Herstellung des hochkomplexen Kampfhubschraubers nicht ausgeschlossen werden konnte, wurde unmittelbar nach dem Vorfall ein Flugverbot für alle "Tiger" verhängt – und zwei Monate später wieder aufgehoben. "Der aktuelle Stand der Untersuchung", atmete das Verteidigungsministerium in diesem Zusammenhang auf, "weist auf technische Auffälligkeiten hin, die nur bei dem verunglückten Hubschrauber festgestellt werden konnten."

Der "Tiger" ist ein nicht unumstrittenes deutsch-französisches Gemeinschaftsprojekt von Airbus Helicopters, das wegen langer Planungs- und Verwirklichungszeiten, hoher Kosten und Nachrüstungsbedarfs immer wieder in die Schlagzeilen geriet. Das Triebwerk der Maschine wird vom Konsortium MTU Turbomeca Rolls-Royce (MTR) in Hallbergmoos gebaut. Die Endmontage erfolgt an zwei Standorten in Frankreich und Spanien sowie in Donauwörth.