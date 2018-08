Ermittlungen gegen Franz Rieger Illegale Gelder: Die Regensburger CSU im Sumpf

Ein Kronzeuge hat die Vorwürfe erhoben

Zu den Vorwürfen selbst will sich der Politiker nicht äußern. Von der AZ darauf angesprochen, macht er kein Hehl daraus, was er davon hält. "Man muss sehen, wer die Vorwürfe erhebt. Das ist ein rechtskräftig verurteilter Betrüger." Der von dem Landtagsabgeordneten genannte "Betrüger" ist der Baulöwe Thomas Dietelmeier, der in die Wolbergs-Affäre verstrickt war. Für ihn ist der Fall aber erledigt: Er hat ausgepackt und im Frühjahr wegen der Bestechung des OB einen Strafbefehl von einem Jahr Gefängnis auf Bewährung sowie eine Geldstrafe akzeptiert. Er gilt als Kronzeuge.