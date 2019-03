Nürnberg - In der vergangenen Woche war Florian Neef (32) noch der strahlende Gewinner der TV-Show "Das perfekte Dinner" auf Vox. Was keiner ahnte: Zum Zeitpunkt der aufgezeichneten Sendung saß er bereits in U-Haft. Die Staatsanwaltschaft hat eine Nachrichtensperre verhängt, gibt keinen Kommentar dazu ab und will nicht einmal die Festnahme von Florian Neef bestätigen. Dabei hat sich längst herumgesprochen, dass Nürnbergs bekanntester Konditor im Gefängnis sitzt.