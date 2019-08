Remus-Party: Anna Ermakova kam mit Mutter Angela

Im Blitzlicht im schicken "Iberostar Selection Llaut Palma Hotel" stand auch Boris-Becker-Tochter Anna Ermakova, die mit ihrer Mutter Angela aus London eingeflogen war. "Wir sind mittlerweile gut befreundet. Ich mag Anna sehr, da sie eine starke junge Frau ist, die es sicherlich in der Vergangenheit nicht immer leicht hatte, die aber konsequent ihren eigenen Weg geht", so Gastgeber Marcel Remus. Die Tochter von Boris Becker war in Urlaubsstimmung: "Ich werde den Sommer dazu nutzen, um zu reisen. Ich war schon in Bulgarien und habe meine Mutter in Monte Carlo besucht. Und demnächst geht es mit Freunden nach Mykonos – das wird sicherlich ein großer Spaß."