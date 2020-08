Dieser ist nun ein besonderer – weil er besonderen Umständen geschuldet ist. "Bei dieser guten Idee war ich natürlich gern dabei", sagt Hanitzsch.

Der Zeichner lässt also das Münchner Kindl neben der Bavaria kurz über die Oktoberfest-Absage schimpfen – und den Engel Aloisius am rechten Bildrand Mut machen, dass es im kommenden Jahr wieder eine Wiesn für die Münchner geben wird. Natürlich hat Hanitzsch gratis gearbeitet – so wie alle, die am Entstehen des Kruges beteiligt waren.

Wiesn-Chef Baumgärtner stellt den Krug am 1. September vor

Hefter rechnet vor: "Der Herstellungspreis liegt bei neun Euro pro Krug, fünf Euro Versand kommen hinzu. Der Erlös liegt also bei rund 35 Euro pro Stück und geht komplett an die beiden Schaustellervereinigungen.“"

Den Krug wird es online zu bestellen geben unter der Adresse shop.oktoberfest.de – weitere Bezugsquellen sollen folgen, bis das gute Stück am 1. September offiziell vorgestellt wird.

Dann präsentiert Wirtschaftsreferent und Wiesn-Chef Clemens Baumgärtner (CSU) den Hefter-Hanitzsch-Krug zusammen mit dem offiziellen Wiesnkrug 2020. Auch den wird es trotz der Absage geben. Nur haben die Schausteller davon nichts.

