Prozess um Schlägerei in Bamberg

Was war passiert? Robin F. wurde im September 2017 Zeuge einer Auseinandersetzung zwischen zwei Gruppen in der Bamberger Sandstraße. Am Ende lag ein Mann mit schwersten Schädelverletzungen auf dem Boden. Im Februar dieses Jahres begann der Prozess gegen die mutmaßlichen Täter, Robin F. war extra aus Kiel angereist, um seine Aussage zu machen.