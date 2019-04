Stadt München kann ein Vorkaufsrecht ausüben

"Das ist ein weiterer wichtiger Mosaikstein, um Menschen mit mittleren und niedrigen Einkommen in unserer Stadt zu halten", kommentiert SPD-OB Dieter Reiter, der krankheitsbedingt in der Sitzung fehlte, den Beschluss. Schon letzten Sommer hatte der Stadtrat die Regeln für Münchens Erhaltungssatzungsgebiete massiv verschärft. Dort leben aktuell rund 281.000 Münchner in rund 160.000 Wohnungen. Um die angestammten Mieter zu schützen, kann die Stadt – wenn dort ein Haus zum Verkauf steht – ein Vorkaufsrecht ausüben.