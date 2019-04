"Natürlich fallen bei einer solchen Prüfung Unregelmäßigkeiten auf", so Clemens Baumgärtner. "Das Ergebnis zeigt aber, dass auf die jetzt geprüften Betriebe keine größeren Nachforderungen mehr zukommen." Kritik äußert der Wirtschaftsreferent trotzdem – und bewertet "das Verhalten einiger Vertragspartner trotz des insgesamt positiven Prüfungsergebnisses als schwierig". Baumgärtner: "Ich will bei den strittigen Punkten für die Wiesn 2019 neue Regelungen finden. Klar ist aber auch: Bereits unterschriebene Verträge können nicht nachträglich eigenmächtig neu interpretiert werden." Heißt für ihn: In die Pachtverträge werden künftig Sanktionen und Vertragsstrafen hineingeschrieben. "Daran führt für mich kein Weg vorbei."