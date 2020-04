KVB: "Teilweise dauert es länger"

Vonseiten der Kassenärztlichen Vereinigung Bayerns (KVB) heißt es dazu, in der Regel sollten die Testergebnisse nach fünf bis sieben Tage vorliegen. "Fakt ist aber auch, dass es teilweise deutlich länger gedauert hat", räumt ein Sprecher der KVB ein. Spricht der Abstrich für eine Corona-Infektion, meldet sich das Gesundheitsamt bei der betroffenen Person. Ist das Testergebnis negativ, meldet sich die KVB.

Dass die Testergebnisse in manchen Fällen auf sich warten lassen, begründet die KVB mit der enormen Anzahl der Patienten: In den vergangenen fünf Wochen habe die KVB in ganz Bayern mehr als 42.300 Abstriche genommen. Wenn nur rund neun Prozent der Tests positiv seien, habe die KVB rund 38.000 Personen in den vergangenen Wochen informieren müssen. "Man muss leider auch zur Kenntnis nehmen, dass es sich um eine singuläre Ausnahmesituation handelt, die es so noch nie gab", so der KVB-Sprecher.

Verspätete Ergebnisse haben Auswirkungen auf Statistiken

Erika Zintl kann da nur den Kopf schütteln. "Wenn das überall so abläuft, kann man davon ausgehen, dass die täglich veröffentlichten Fallzahlen vorne und hinten nicht stimmen."

Die Gäste der Geburtstagsfeier damals seien fast alle krank geworden. Ein paar von ihnen wurden daraufhin positiv getestet, einige haben wie Zintl noch kein Testergebnis. "Und eine wartet sogar heute noch darauf, dass sie endlich getestet wird", erzählt die Münchnerin fassungslos. Nach so langer Zeit allerdings dürften dann wohl nur noch Antikörper nachweisbar sein.

Lesen Sie hier: Coronavirus-Test - Münchner muss tagelang warten