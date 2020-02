Ärzte retten Zehen von Stephen Dürr vor der Amputation

Bereits vergangene Woche wurde Stephen am linken Zeh operiert. In dem rund zwei Stunden dauernden Eingriff konnte die Amputation verhindert werden. Jetzt wurde auch der rechte Zeh des 45-Jährigen behandelt. Gegenüber "Bild" sagt er: "Die Ärzte haben hier ein kleines Stück vom Zeh wegschneiden müssen. Er ist aber sonst unversehrt geblieben. Die Operation ist so weit gut verlaufen."