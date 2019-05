"Unser Ziel ist es, dass gerade die Übergangsmannschaft der U21 näher an den Profifußball heranrückt", wird Sport-Geschäftsführer Günther Gorenzel in der Mitteilung zitiert. "Daher freut es uns, dass wir mit Frank Schmöller einen erfahrenen Trainer für uns gewonnen haben, der aufgrund seiner Vergangenheit weiß, was auf die Jungs im Profifußball zukommt." Wohin es für Sebastian Lubojanski, den bisherigen Cheftrainer der U21, geht, ist noch unklar.