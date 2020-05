FC Bayern II mit Arp, aber ohne Zirkzee

Die Münchner traten ohne die Akteure an, die aktuell mit den Profis trainieren und am Abend im Spieltagskader für die Partie gegen Fortuna Düsseldorf standen. Für den Start kamen nur Spieler für den Kader in Frage, die auch im Quarantäne-Trainingslager dabei waren. Nicolas Feldhahn führte die junge Mannschaft als Kapitän aufs Feld, im Sturm begannen Drittliga-Toptorschütze Otschi Wriedt und Fiete Arp, der sich vor der Pause in einer starken Form präsentierte.