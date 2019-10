Nach mehreren Tagen im Koma ist der US-Profiboxer Patrick Day am Mittwoch im Alter von nur 27 Jahren gestorben. Das teilte der Boxpromoter Lou DiBella (59) in einem Statement mit. Day war am vergangenen Samstag bei seinem Kampf gegen Charles Conwell (21) in der zehnten Runde zusammengebrochen und mit dem Kopf auf den Ringboden aufgeschlagen. Der junge Boxer war sofort von medizinischem Personal versorgt und in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht worden.