In Serien wie "Ally McBeal", "Dr. House" oder "Two and a Half Men" hatte er Gastauftritte. Neben neun Primetime Emmy Awards gewann Reiner im Jahr 1998 auch einen Grammy, gemeinsam mit Komiker Mel Brooks (94), für das beste "gesprochene" Comedy-Album, "The 2000 Year Old Man in the Year 2000". Zudem hat er den Mark-Twain-Preis für amerikanischen Humor erhalten.