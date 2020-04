Sein Tod hat allerdings nichts mit dem Coronavirus zu tun. Wolfram A. Günther starb an den Folgen eines Autounfalls. Am 11. März wurde der Schauspieler, der zuletzt bis 2016 in der Komödie im Bayerischen Hof auf der Bühne stand, von einem Auto angefahren und "schwer verletzt", so berichten es enge Freunde von ihm.