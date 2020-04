James Drury spielte neun Staffeln in der "Shiloh Ranch"

1962 erhielt er eine Hauptrolle in der Western-Serie "Die Leute von der Shiloh Ranch" (engl. Titel "The Virginian"). Drury spielte bis 1971 in allen neun Staffeln den wortkargen Cowboy auf der fiktiven Shiloh Ranch in den 1890er Jahren im US-Staat Wyoming, der nur auf den Namen 'Der Virginian' hört. Die Kult-Serie zählte mit "Rauchende Colts" und "Bonanza" zu den langlebigsten Western-Serien in den USA.