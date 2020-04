Weltweit bekannt wurde Dennehy als Sheriff Will Teasle in dem Actionfilm "Rambo" (1982). In den 70er- und 80er-Jahren spielte er vor allem in TV-Serien wie "Kojak", "Dallas" und "Der Denver-Clan" mit. Für seine Leistung in dem TV-Film "Death of a Salesman" wurde Dennehy 2001 mit einem Golden Globe ausgezeichnet. Auch auf der Theaterbühne war der Darsteller erfolgreich. Er gewann in seiner Karriere zwei Tony Awards.