Er wurde 75 Jahre alt "Alf"-Star Max Wright ist tot

Max Wright (1943-2019) ist am Mittwoch gestorben. Das bestätigte seine Familie dem US-Promiportal "TMZ". Der US-Schauspieler wurde 75 Jahre alt. Bekannt war er vor allem für seine Rolle als Familienoberhaupt Willie Tanner in der Sitcom "Alf". Laut "TMZ" starb Wright in seinem Haus in Hermosa Beach, Kalifornien. Er soll seit Jahren gegen eine Krebserkrankung gekämpft haben.