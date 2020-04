Wie die Polizei laut "Badische Zeitung" mitteilt, kam es bei Baumfällarbeiten im Höllental zu dem tödlichen Unfall. Ein Stamm war aufgrund von Geländeunebenheiten zurückgefedert und hatte Chris Laubis am Bein getroffen. Trotz Rettungsmaßnahmen verstarb der Volksmusik-Star am Donnerstag in einem Freiburger Krankenhaus.